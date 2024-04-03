Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İngiliz mevkidaşı Cameron'la görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İngiliz mevkidaşı Cameron'la görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron'la bir araya gelerek, Gazze, Ukrayna ve savunma sanayisinde işbirliği gibi konuları ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'la görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ikili, görüşmede Gazze’deki son gelişmeleri ele aldı.

        İnsani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlara değinen bakanlar, devam eden müzakerelerde gelinen noktayı değerlendirdi.

        Fidan, mevkidaşına Türkiye'nin Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerini aktardı.

        Bakanlar ayrıca, Ukrayna’daki savaşla ilgili son durumu ele aldı ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği konularını görüştü.

        Fidan ve Cameron, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan iki müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı