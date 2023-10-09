Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanovla görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanovla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'la Ankara'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:04 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov'la görüştüğü belirtildi.

        Sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda da Bakan Fidan'ın, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsünün (Middle East Institute - #MEI) ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde Ankara'da bulunan bir grup ABD'li uzman ve akademisyeni kabul ettiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş