Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edilinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı.

Diplomatik kaynaklar görüşmelerde, 'Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu' gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi; ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde durulduğunu belirtti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.