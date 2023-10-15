Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefonda görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan Çinli mevkidaşı Yi ile telefonda görüştü
Giriş: 15.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:12
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang'la telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.