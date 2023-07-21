Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezüelalı meslektaşı Yvan Gil ile düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

"BESLENME SORUNU OLAN ÜLKELERDEKİ AÇLIK PROBLEMİ DAHA DA ŞİDDETLENECEK"

Tahıl anlaşmasıyla beraber 33 milyon ton tahıl dünya marketlerine ulaştı. Şimdi bu tahılın ulaşmaması durumunda gerçekten dünya gıda güvenliği büyük tehlikeye girecek. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmamalar ekonomileri ciddi şekilde etkileyecek. Beslenme sorunu olan ülkelerdeki açlık problemi daha da şiddetli hale gelecek. Var gücümüzle bunu tekrar hayata geçirmek için çalışıyoruz. Şimdilik bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.

"FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ İLE KUTSAL DEĞERLERE HAKARETİN AYRIŞMASINI BEKLİYORUZ"

Bu artık yaygın saldırı hale dönüşmeye başladı. Genelde bir İslam ve yabancı düşmanlığında artış var. Ama özel bir spesifik form olarak Kur'an-ı Kerim'e hakaret konusu Danimarka ve İsveç'te bir moda haline dönüştü. Bunu şiddetle kınıyoruz. Kınamakla kalmayıp, çeşitli girişimlerimiz oldu. Bu konuda geçtiğimiz dönemde yapılan hakaretlere ilişkin Türkiye'nin ciddi tepkileri oluyordu ama İslam dünyasından katılım olmuyordu. Bayramın ilk gününde yapılan hakarete verdiğimiz tepkinin akabinde İslam ülkelerinin ciddi oranda Türkiye'nin pozisyonunu sahiplendiğini ve kendilerinin de tavır koyduğunu gördük. İslam dünyası sert bir bildiri yayınladı. Bu da ortak tavır alma açısından önemli bir girişimdi. BM'de de etkisini gösterdi. BM İnsan Hakları Konseyi 12 Temmuz'da 'Kur'an-ı Kerim'e saldırıları' 'dini nefret'e soktu. Dün Stockholm'de, bugün Kopenhag'da aynı saldırılar var. Libya, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Senegal Dışişleri Bakanı ile görüştük. Tekrar İslam İşbirliği Teşkilatı'nı gerekirse bakanlar düzeyinde toplama konusunda görüş birliğine vardık. İslam dünyası bu konuya organize tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde farkındalık oluşmayacağını düşünüyorduk. Fikir özgürlüğü ile kutsal değerlere hakaretin ayrışmasını bekliyoruz. Her türlü tepkiyi koymaya devam edeceğiz.

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