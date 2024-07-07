Dışişleri Bakanı Fidan'dan yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'e tebrik telefonu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşına yeni görevinde başarı diledi
Giriş: 07.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüşerek, yeni görevinde başarı diledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Lammy ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Fidan, görevi yeni üstlenen mevkidaşı Lammy'e başarı dileğinde bulundu.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.
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