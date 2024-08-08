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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:29 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:29
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        Diplomatik temaslarda bulundu
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        Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, Bakan Hakan Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

        Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

        Toplantıda, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, Suriye’de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına Türkiye'nin desteği yinelendi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #hakan fidan
        #türkiye
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