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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların değerlendirildiği ifade edildi. Bakan Fidan, Filistinli gruplar arası uzlaşının önemine değinerek, bu konuda devam eden sürecin Türkiye tarafından desteklendiğini vurguladığını aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:59
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        Bakan Fidan Filistin Başbakanı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın, Filistin Başbakanı Mustafa ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldığını belirtti.

        Görüşmede ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların değerlendirildiğini ifade eden kaynaklar, Bakan Fidan'ın, Filistinli gruplar arası uzlaşının önemine değinerek, bu konuda devam eden sürecin Türkiye tarafından desteklendiğini vurguladığını aktardı.

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