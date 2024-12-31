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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız televizyonu France 24'e Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız televizyonu France 24'e Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy öncesi çizgiye dönmesi gerektiğini vurgulayarak daha etkin bir bölgesel güç için Türkiye ile Avrupa'nın birleşmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:28
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        "Türkiye, Avrupa ile birleşmeli"
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        Fidan, Türkiye-AB ilişkileri hakkında Fransız televizyonu France 24'e değerlendirmelerde bulundu.

        "Bizim değerlendirmemiz, genel olarak Türkiye ve Avrupa, özellikle Türkiye ve Fransa, Sarkozy öncesi çizgiye dönülmesi lazım." diyen Fidan, Sarkozy dönemine kadar, Avrupa'nın iki büyük ülkesi olan Almanya ve Fransa'nın siyasi liderlerinin, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

        Fidan, Sarkozy dönemiyle birlikte Türkiye'nin üyeliğinin, iç siyasetin bir parçası olarak ele alındığını ve Türkiye'ye kimlik siyaseti merceğinden bakılmaya başlandığını söyledi.

        Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin iki yaklaşımın varlığına dikkati çeken Fidan, bunlardan ilkinin, Avrupa'nın Türkiye'yi de içine alarak ve jeostratejik bir tutum sergileyerek kendi bölgesinde kendi ağırlık merkezini oluşturması ve böylece uluslararası kaosa ve jeopolitik risklere karşı daha dirençli hale gelmesi olduğunu söyledi. Fidan, ikinci yaklaşımın ise Avrupa'nın kendi güvenliği için "diğer aktörlere çok bağımlı" kalması olduğunu kaydetti.

        "Eğer Türkiye 2007'de veya 2008'de Avrupa Birliği'ne üye olsaydı... Çünkü o zamanlar altın zamanlardı. Çünkü Türkiye'ye bu net yol haritası verildiğinde, AB reformları yoldaydı ve başka hiçbir uluslararası aktör Türkiye'yi tehdit etmiyordu. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından ne kadar iyi davranıldığı ve liyakate dayalı sürecin yolunda olduğunu biliyorlardı ama daha sonra Türkiye'nin üyeliği, Avrupa siyasetinin içindeki kimlik siyaseti tartışmasının bir parçası haline geldi." ifadesini kullanan Fidan, bunun değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

        Fidan, "Tekrar Sarkozy öncesi çizgiye geri dönmek zorundayız. Dolayısıyla liyakate dayalı bir üyelik yolu açılmalı. Türkiye bölgede daha etkili bir güç oluşturmak için Avrupa ile birleşmeli." dedi.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyaretine de değinen Fidan, Türkiye-AB arasındaki üst düzey siyasi diyaloğun başlamasına ilişkin, "Bizim edindiğimiz izlenim, kendisinin böyle bir imkana sahip olmak istediği yönündedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kesinlikle bu yönde ilerlemeye istekli." diye konuştu.

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