Dışişleri Bakanı Fidan ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ankara'da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısından satır başları şöyle:

Bakan Fidan, "Her iki ülke (Türkiye ve Azerbaycan) daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecektir" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise "Azerbaycan ile Türkiyenin tutumu birdir. Bu karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir" ifadelerini kullandı.