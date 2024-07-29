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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Tahran'a gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:44 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:44
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        Bakanı Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Tahran'ı ziyaret edecek.

        İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

        Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla yarın yemin töreni düzenlenecek.

        Pezeşkiyan, bunun ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis'e sunacak.

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