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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bagheri ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bagheri ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:40 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:43
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        Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüşmesinde Gazze'deki son durum ele alınarak, savaşın bölgesel düzeye yayılma riski değerlendirildi.

        Bakan Fidan, Lübnan'da gerilimin artmasının Irak ve Suriye'ye de olumsuz yansımaları olacağını kaydetti. Görüşmede ayrıca terörle mücadele konusu ile ekonomi ve ulaştırma alanlarındaki ikili meseleler görüşüldü.

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