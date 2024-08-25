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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi'yle telefonda görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi'yle telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:14
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        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze'de yaşananlar ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

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