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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Laos'ta ikili temaslarda bulundu | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Laos'ta ikili temaslarda bulundu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:03
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        Bakan Fidan Laos'ta
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da çeşitli temaslarda bulundu.

        Bakan Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ve Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Yusof ile bir araya geldi.

        Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ve bölgesel konular ele alındı, Afganistan’daki durum ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu değerlendirildi.

        Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Yusof ile görüşmede ise ilerleyen dönemde yapılacak üst düzey ziyaretlerin takvimi, Gazze’deki gelişmeler ve Rohingya Müslümanlarının durumu masaya yatırıldı.

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