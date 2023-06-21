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Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla bir araya geldi.

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  • Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü

    Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen konferans bağlamında, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'la görüştü.
  • Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü

    Bakan Fidan ayrıca, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla bir araya geldi.
  • Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü

    İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı", sonuncusu geçen yıl 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin işbirliğinde Lugano şehrinde yapılan yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.
  • Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü

    Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.
  • Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü

    Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı ve iki gün sürecek konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da ele alınıyor.

     

     
  • Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü

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