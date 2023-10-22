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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:39 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:39
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        Bakan Fidan Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
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        Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Malezya Başbakanı Enver ile görüştüğü belirtildi.

        Enver, bugün Vahdettin Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

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