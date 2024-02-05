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        Haberler BBC Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır’ın Türkiye’den İHA almasının gündemde olduğunu söyledi

        Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır’ın Türkiye’den İHA almasının gündemde olduğunu söyledi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme süreci kapsamında Mısır'ın Türkiye'den insansız hava aracı (İHA) almasının gündemde olduğunu söyledi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 05.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:27
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        Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'ın Türkiye'den İHA almasının gündemde olduğunu söyledi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme süreci kapsamında Mısır’ın Türkiye’den insansız hava aracı (İHA) almasının gündemde olduğunu söyledi.Getty Images

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme süreci kapsamında Mısır’ın Türkiye’den insansız hava aracı (İHA) almasının gündemde olduğunu söyledi.

        “Mısır ile ilişkilerimizi normalleştirme süreci büyük ölçüde tamamlanmış durumda” diyen Fidan, bu durumun Libya ile ilişkilerde olumlu etkisini gösterdiğini aktardı.

        A Haber’de konuşan Fidan, İsrail-Filistin meselesi ve Akdeniz’de güvenlik mevzusu kapsamında da Mısır ile işbirliğinin önemli olduğunu aktardı.

        Fidan aynı zamanda Türkiye’nin Mısır’a İHA sağlaması konusunda iki ülke arasında mutabakat olduğunu belirtti:

        "Mısır'da çok sayıda Türk yatırımcısı var, biz bu yatırımları artırmak istiyoruz. Mısır bizim için kardeş ve dost ve imkanların olduğu bir ülke.”

        ABD ve İran arasındaki gerginlik ile ilgili olarak ise ABD'nin "ateşle oynadığını" söyledi.

        Fidan, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalarla ilgili de, "İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde. İsrail, daha fazla toprak peşinde olmayı bıraktığı gün 1967 sınırlarını kabul edip Filistinlilere kendi devletini verdiği zaman zaten güvende olacak" dedi.

        Putin’in bu ay ziyaret etmesi bekleniyor

        Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay Türkiye'yi ziyaret edeceğine yönelik çıkan haberlere ilişkin, "Sayın Putin’in ziyareti önceden aslında planlanmış bir ziyaretti. Şimdi bu ziyarette bazı konuları tekrar görüşme imkanı olacak" ifadesini kullandı.

        Rusya-Ukrayna meselesine ilişkin Tahıl Koridoru'nun her zaman Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirten Fidan, "Sayın Putin’in ziyaretinde de bu konu masada muhakkak olacak” diyerek güneydeki ve Afrika’daki bazı ülkelerin buğdaydan mahrum bırakılmasının insani bir mesele olduğunu vurguladı.

        Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, Putin’in ziyaretinin 12 Şubat’ta gerçekleşeceğini öne sürmüştü.

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