Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında telefonda konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 21:44 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri'yle görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

        Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması için atılmakta olan adımlar ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ele alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yağmur İstanbul'a indi
        Yağmur İstanbul'a indi
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri