Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Giriş: 23.01.2025 - 17:50 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:50
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.
Görüşmede, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ