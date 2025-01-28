Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Suud ile Riyad'da bir araya geldi.
Giriş: 28.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:11
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.
Bakan Fidan, buradaki görüşmelerinde, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye'nin görüşlerini aktaracak.
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