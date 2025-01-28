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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Suud ile Riyad'da bir araya geldi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:11
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        Bakan Fidan Riyad'da
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

        Bakan Fidan, buradaki görüşmelerinde, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye'nin görüşlerini aktaracak.

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