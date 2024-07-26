Dışişleri Bakanı Fidan Viyentiyan'da: Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi bekleniyor
Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı için Viyentiyan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürecek. Bakan Fidan'ın bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi bekleniyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılacak.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı kapsamındaki 6'ncısı gerçekleştirilen üçlü toplantıya katılmak üzere bugün ve yarın Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunacak.
Sektörel diyalog ortağı ülkelerin Dışişleri Bakanları ile ASEAN Dönem Başkanı ülkenin Dışişleri Bakanı ve ASEAN Genel Sekreteri arasında düzenlenen üçlü toplantıda, ikili iş birliğinin mevcut durumu ile izleyen döneme yönelik perspektifler ele alınacak.
Bakan Fidan'ın toplantı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmesi bekleniyor.