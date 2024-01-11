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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara’da Diplomasi Akademisi’ni ziyaret etti

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara’da Diplomasi Akademisi’ni ziyaret etti

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katılan genç Hariciye mensuplarına hitap etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 19:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:45
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        Bakan Fidan Diplomasi Akademisi'ni ziyaret etti
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara’da Diplomasi Akademisi’ni ziyaret etti.

        Bakan Fidan, ziyaret vesilesiyle, 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı’na katılmakta olan genç Hariciye mensuplarına hitap etti.

        Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Diplomasi Akademisi’ndeki eğitim sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Fidan, aday meslek memurlarına tavsiyelerde de bulundu:

        “İyi özellikleri almada, ender tecrübeleri dinlemede, mahir olmanızı hararetle tavsiye ederim arkadaşlar.”

        Dışişleri Bakanı Fidan, genç Hariciye mensuplarına, meslek büyüklerinin tecrübelerinden yararlanmanın ciddi bir kazanım olacağına dikkati çekti:

        “Meslek hayatınızda özellikle meslek büyüklerinizden hayat büyüklerinizden tecrübe alma konusunda bir farkındalığınızın olmasını onun için ben tavsiye ediyorum… Onun için başkalarının tecrübelerine karşı meraklı olun, soru sormakta çekinmeyin.”

        Dışişleri Bakanlığı bünyesinde farklı eğitim programları sunan Diplomasi Akademisi, ocak ayı başından bu yana Ankara Akay’daki yeni binasında hizmet veriyor.

        Bakan Fidan, Diplomasi Akademisi’nde temel eğitimlerini alan aday meslek memurlarını tebrik ettiği konuşmasında, onların anne ve babalarını da unutmadı:

        “Değerli arkadaşlar, size başarılar diliyorum. Annelerinize, babalarınıza, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum, sizler gibi pırıl pırıl evlatları hazırlayıp büyük bir özenle buraya gönderdikleri için… İnşallah arkadaşlar bundan sonra siz çok yüksek mevkilerde, makamlarda, kritik yerlerde görev yaparken, onları daha da gururlandıracaksınız. Hem onları gururlandıracaksınız hem memleketi daha iyi noktaya taşıyacaksınız. Ben size tekrar başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum arkadaşlar.”

        Diplomasi Akademisi, aday meslek memurlarının ardından, 22 Ocak’tan itibaren konsolosluk ve ihtisas memurlarını da temel eğitime almayı planlıyor.

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