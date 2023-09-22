Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan New York'ta diplomatik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta diplomatik temaslarda bulundu.

FARKLI ÜLKELERDEN MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

AA'nın haberine göre Bakan Fidan; İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Wlachovský, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, Şili Dışişleri Bakanı Albert Leo van Klaveren Stork, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein ile bir araya geldi.