Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan New York'ta diplomatik temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde, çeşitli ülkelerden mevkidaşlarıyla ve temsilcilerle yoğun diplomatik temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta diplomatik temaslarda bulundu.
FARKLI ÜLKELERDEN MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ
AA'nın haberine göre Bakan Fidan; İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Wlachovský, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, Şili Dışişleri Bakanı Albert Leo van Klaveren Stork, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein ile bir araya geldi.
KATILIMCILARA HİTAP ETTİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti. Fidan, daha sonra "BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda da konuştu.
Bakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.