Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan New York'ta diplomatik temaslar

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan New York'ta diplomatik temaslar

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde, çeşitli ülkelerden mevkidaşlarıyla ve temsilcilerle yoğun diplomatik temaslarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 04:31 Güncelleme: 22.09.2023 - 04:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta diplomatik temaslarda bulundu.

        FARKLI ÜLKELERDEN MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

        AA'nın haberine göre Bakan Fidan; İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Wlachovský, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, Şili Dışişleri Bakanı Albert Leo van Klaveren Stork, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein ile bir araya geldi.

        KATILIMCILARA HİTAP ETTİ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti. Fidan, daha sonra "BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda da konuştu.

        Bakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #hakan fidan
        #new york
        #78. BM Genel Kurulu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        1 puan Tosun Paşa'dan!
        1 puan Tosun Paşa'dan!
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Belçika'da devleşti!
        Belçika'da devleşti!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"