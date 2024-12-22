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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam ziyareti için paylaşım

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam ziyareti için paylaşım

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam ziyareti için sosyal medyasından paylaşımda bulundu. Bakan Hakan Fidan "Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 23:07 Güncelleme: 22.12.2024 - 23:07
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        Dışişleri Bakanı Fidan'dan Şam ziyareti için paylaşım
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam ziyareti için sosyal medyasından paylaşımda bulundu.

        İşte Bakan Hakan Fidan'ın o paylaşımı:

        Bugün Şam’da, Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldik.

        Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türk milleti ve devleti dar gününde Suriyeli kardeşlerini yalnız bırakmadı. Bugün de Suriye halkının yanındayız. İhtiyaç duydukları her alanda desteğe hazırız.

        Suriye için önceliğimiz; ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır.

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        Türkiye; güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye’nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı verecektir.

        14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum.

        Misafirperverliklerini özlemişiz.

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