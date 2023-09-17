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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin'le görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin'le görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'le görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:47 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:47
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        Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile bir araya geldi.

        Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı.

        Fidan, BM Genel Kurul marjında ilk ikili görüşmesini, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin ile Türkevi binasında gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

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        #hakan fidan
        #Micheal Martin
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