Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tahran’da

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tahran’da

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3+3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri Bakanı Fidan Tahran'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanları düzeyinde tertiplenen toplantıya Türkiye’nin ve ev sahibi İran’ın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu’nun katıldığı belirtildi.

        Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev‘in girişimiyle başlatılan 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı, daha önce Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde 10 Aralık 2021’de Moskova’da düzenlemişti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye
        #iran
        #dünya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar