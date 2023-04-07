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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla görüştü

İsrail ve Filistin arasındaki tansiyon artmaya devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla görüştü
HABERTURK.COM / AA

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskını ve tırmanan gerilimin ardından dün İsrail ordusu'nun Gazze ile Lübnan'a hava saldırıları düzenlemesi birçok ülke tarafından tepkiyle karşılanırken; Türkiye de İsrail'e sert tepki göstererek Filistin'e desteğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu bugün Filistinli mevkidaşını arayarak Filistin'e desteğini yineledi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına, Mescid-i Aksa’nın kudsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye’nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yinelemiştir.

Bakan Malki, Türkiye’nin desteği nedeniyle teşekkürlerini iletmiştir."

Fotoğraf: AA

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