Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ümidimiz daha fazla can kaybı olmaması. Dualarımız Sakarya için" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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