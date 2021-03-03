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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslüm Gürses'i andı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses'i ölümünün 8'inci yılında yayımladığı video ile andı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslüm Gürses'i andı
Müslüm Baba'ya videolu anma
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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabında, 'Seni özlüyoruz. Mekanın cennet olsun' notu Müslüm Gürses'i andı. Paylaşımında, uçakta çekilen videosunu da yer veren Bakan Çavuşoğlu, Müslüm Gürses'in 'Adını Sen Koy' şarkısının çalması üzerine, "Vay Müslüm Baba... Allah Rahmet eylesin" dedi.

BİR ANISINI ANLATTI

Videoda daha sonra bir anısını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Benim bir hatıram var. Bir gün Alanya'da akşama kadar çalıştım, yorgundum. Sebze-meyve topladık, Ankara'ya gideceğiz. Otobüse bindim. Müslüm Baba'nın 'Kara bulutları kaldır aradan' çalıyor. Sonra hemen uyumuşum. Sonra uyandım gene o. Sonra bir daha uyudum, gene uyandım o. Çağırdım muavini. Dedim, 'bu kaseti baştan sona arkalı önlü bununla mı doldurdunuz?'. 'Yok ağabey, sen bu şarkı gelince uyanıyorsun' dedi. Ama çok güzel söylüyor. Müslüm baba Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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