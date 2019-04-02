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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler'de yapılan Yeni Zelanda zirvesinde konuştu. Çavuşoğlu, teröre karşı mücadelede "Fikir oluşturucuların, siyasi liderlerin, medya aktörlerinin seferber edilmesi zarurettir" dedi.
Çavuşoğlu'nun konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Unutmayalım ki, tek bir kişinin dahi güvende olmadığı bir dünyada hiçbirimiz güvende olamayız. Meseleye bu açıdan yaklaşmalı, ortak tehditlere ortak bir tavırla mücadele edecaeğimizi unutmamalıyız. Terör ve terör olaylarını besleyen anlayışın temelinde hayali, çarpık tarih anlatımı mevcuttur. Anlamı barış olan yüce dinimiz İslam'ı terörle yanyana göstermeye başlayan hadsiz, haksız ve kasıtlı yaklaşımları bu çatı altında bir kez daha reddediyor ve kınıyoruz.
"TERÖRÜN DİNİ, IRKI, MİLLETİ YOKTUR"
İslam, hıristiyan, musevi, budist terörizm gibi kavramları hep birlikte elimizin tersiyle itmeliyiz. Terörün dini, ırkı yoktur. Yükselen adaletsizlik, önyargılar, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük, nefret söylemine karşı etkili önlemler almanın tam zamanıdır. Bu dehşet verici eğilimlerin toplumlarımızı zehirlemesine izin vermemeliyiz. Yeni yasal düzenlemeler getirmeliyiz. Fikir oluşturucuların, siyasi liderlerin, medya aktörlerinin seferber edilmesi zarurettir. Terör örgütlerini destekleyenleri, finanse edenlerin hesap vermelerini sağlamalıyız.
"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ"
Dünyamız nadir görülen belirsizlik ve değişim sürecinden geçiyor. Yurtta barış ile dünyada barış tüm ülkelerle birbiriyle bağlantılı olmaya devam ediyor. Bu nedenle din veya inanç temelli terörizm ve diğer şiddet eylemleri mücadele için toplanmış durumdayız. Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir. Biz İslam düşmanlığını, anti semitizmi, hıristiyan karşıtlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz. Karamsarlığa kapılmadan güçlerimizin birleştirilmesini talep ediyoruz.
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