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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Filistin' görüşmeleri sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Al-Sadig Al-Mahdi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Filistin' görüşmeleri sürüyor
Bakan Çavuşoğlu'nun 'Filistin' görüşmeleri sürüyor
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DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Dr. Mariam Al-Sadig Al-Mahdi ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar hakkında telefonda görüşmüştür" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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