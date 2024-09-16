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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı: Almanya'da çıkan yangında iki Türk hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı: Almanya'da çıkan yangında iki Türk hayatını kaybetti

        Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, iki Türk hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 16:02 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:10
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        Almanya'da çıkan yangında iki Türk hayatını kaybetti
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        Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

        Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır.

        Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir." denildi.

        Polis, Eberswalde'nin merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın hem işyeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirmişti.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vefat edenlerin bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi.

        Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi. Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

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