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Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria’da artan şiddet olaylarından büyük endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'te yaşanan şiddet olaylarına tepki göstererek, "Yargısız infazları şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria’da artan şiddet olaylarından büyük endişe duyuyoruz
Dışişleri'nden 'Doğu Kudüs' açıklaması
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AA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da artan şiddet olayları ve sivil can kayıpları ilgili bir açıklama yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz.

Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz.

Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

Fotoğraf: AA

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