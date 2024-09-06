Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Şeria'da bir Türk vatandaşının İsrail tarafından öldürülmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da öldürülen Türk vatandaşı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Hayatını kaybeden Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

REKLAM TÜRKİYE YEREL MAKAMLARLA TEMAS HALİNDE Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin hem Türk hem de Amerikan vatandaşlığına sahip olduğunu, Türkiye'de de bulunduğunu, son dönemde hayatını ABD'de sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun olayla ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğunu vurgulayan Keçeli, Eygi'nin başından vurulduktan sonra Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığı fakat kurtarılamadığı bilgisini paylaştı. Keçeli, Eygi'nin cenazesinin nereye defnedileceğine ailesinin karar vereceğini belirterek, Türkiye'de defnedilmesine karar verilirse konsolosluk işlerini Türk Dışişleri Bakanlığının yapacağını bildirdi.

Benzer durumlarda genelde yerel makamlar tarafından otopsi yapıldığını ve yine benzer bir işlemin gerçekleştirileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Keçeli, cenaze nakil işleminin 2-3 hafta sürebildiğini belirtti. ABD: BİLGİ TOPLUYORUZ ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Eygi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Miller, İsrail ile ilgili bir ifadenin geçmediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz. Amerikan vatandaşlarının güvenlik ve emniyetinden daha yüksek bir önceliğimiz yok."

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap verdi. Sözcü Savett, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz, kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. Daha fazla bilgi için İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik." ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Eygi'nin ölümünü "trajik" olarak nitelendirerek, "Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eygi'nin ölümü hakkında "acilen daha fazla bilgi topluyoruz" açıklamasını yapan Lew, "Daha fazlasını öğrendiğimizde, söyleyecek daha çok şey olacak. ABD vatandaşlarının güvenliği ve selametinden daha büyük bir önceliğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu. SORUŞTURMA ÇAĞRISI Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Jean-Pierre, İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Eygi'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Ayşenur Eygi adlı bir Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden derin rahatsızlık duyuyoruz. Olayla ilgili daha fazla bilgi almak üzere İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik." dedi.