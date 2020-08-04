AA

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü, 2 bin 200 kişi yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Beyrut Limanı'nda bugün meydana gelen patlamalarda çok sayıda Lübnanlı kardeşimizin hayatını kaybettiği veya yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Patlama sonucunda iki vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.