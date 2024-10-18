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        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki göstererek, "Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 22:49 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:49
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
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        Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, İsrail'in masum Filistinlilere yönelik eylemlerine ve işlenen katliama ilişkin paylaşım yapıldı.

        Soykırımla ilgili fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin eli kanlı mensubu Katz'ın masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden örnekler... Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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