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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in BM üssüne saldırısına tepki

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in BM üssüne saldırısına tepki

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail'in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler. Tüm devletleri, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 22:31 Güncelleme: 13.10.2024 - 23:00
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in BM üssüne saldırısına tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL karargahına yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

        "İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür." değerlendirmesi yer alan açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlü olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, Türkiye'nin UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir fırkateyn ve UNIFIL karargahına ise 5 personel ile katkı sağladığı belirtilerek, "Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

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        ÖMER ÇELİK: NETANYAHU HÜKÜMETİ HER ÜLKE İÇİN TEHDİTTİR

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in Lübnan’daki UNIFIL’e saldırması, BM üyesi tüm ülkelere saldırması demektir. Netanyahu Hükümeti her ülke ve uluslararası hukuk için tehdittir" dedi.

        Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) saldırması, BM üyesi tüm ülkelere saldırması demektir. Netanyahu Hükümeti her ülke ve uluslararası hukuk için tehdittir. Bu saldırılar bir kere daha İsrail’in ‘barış’ yanlısı herkesi düşman olarak gördüğünü göstermiştir. Barışı korumak isteyen tüm ülkeler, İsrail’e karşı beraber hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.

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