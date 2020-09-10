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Bakanlık, Stokholm'de islam düşmanlarının Kuran-ı Kerim'i yakma eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsveç'in başkenti Stokholm'de bir grup ırkçı barbarın kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetliyoruz.

İsveç'in gösteri için başvuruda bulunan kişilere izin vermemesini olumlu bir adım olarak görmekteyiz. Ancak Danimarkalı ırkçı partiye mensup kişiler ve amaçları çok iyi bilindiği halde, provokatif eylemlerin engellenemediğini, bu hastalıklı kişilerin de bundan faydalanmaya devam ettiklerini üzülerek görmekteyiz. Maalesef basın, sanat ve ifade özgürlüğü kisvesi altında İskandinav ülkelerinde son yıllarda İslam'a karşı saygısızlığın yaygınlaştığı ve engellenemediği görülmektedir. Breivik ve Tarrant gibi ırkçılar erken aşamalarda tespit edilip durdurulmadıkça, bu tür eylemlerin tekrarı kaçınılmaz olacaktır. İsveç makamları ile ırkçılık ve İslam düşmanlığı vakalarının bulunduğu tüm ülkelerin gerek Avrupa kurumları çerçevesinde gerek ulusal boyutta bu illetle mücadelede tüm önlemleri almalarını bekliyoruz" denildi.