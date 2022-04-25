Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Japonya'nın Hokkaido Adası açıklarında bir gezi teknesinin batması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamlarını yitirenlerin yakınları ile dost Japon halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, kaybolanların en kısa sürede bulunmalarını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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