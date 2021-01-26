Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama!

AA

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan füze saldırısıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle: "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın son üç gün içerisinde ikinci kez füze saldırılarına hedef olduğu öğrenilmiştir. Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan söz konusu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Riyad semalarında bugün kentin birçok yerinden duyulan bir patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları havada etkisiz hale getirilen balistik bir füzenin görüntülerini paylaşmıştı.

twitter