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Dışişleri Bakanlığı'ndan savaş suçlusu Mladiç açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in soykırım ve savaş suçundan müebbet hapis cezası onanması sonrasında bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan savaş suçlusu Mladiç açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan savaş suçlusu Mladiç açıklaması
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HABERTURK.COM

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in davasında soykırım ve savaş suçundan müebbet hapis cezasını onamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM),22 Kasım 2017 tarihli kararıyla savaş suçlusu Ratko Mladiç’i Bosna-Hersek savaşı sırasında 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım ile insanlığa karşı suçlardan ve savaş hukuku ihlallerinden ömür boyu hapis cezasına mahkûm etmişti.

Ratko Mladiç'in, sözkonusu karara itirazı hakkındaki temyiz kararı Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) tarafından bugün (8 Haziran) açıklanmış olup, adıgeçenin müebbet hapis cezası onanmıştır.

Sözkonusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur.

Kararın, Bosna-Hersek’te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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