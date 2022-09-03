Dışişleri'nden Somali'ye taziye mesajı

Bakanlıktan, Somali'de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "Somali'nin Hiraan bölgesinde 2 Eylül'de düzenlenen terör saldırılarında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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