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Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü’nün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki iddialara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz" denildi.

Son dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Af Örgütü’nün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin iddialarına yanıt verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası Af Örgütü’nün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz.

Sözkonusu asılsız iddiaları, Suriye’den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz.

Barış Pınarı Harekatı, hem Türkiye’nin ulusal güvenliğini, hem de izlediği ayrılıkçı gündemle Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütü PYD/YPG’ye karşı yürütülen bir terörle mücadele operasyonudur.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmaktadır.

Harekata destek veren Suriye Milli Ordusu’nun, kendi unsurlarının neden olduğu iddia edilen sivil zayiat vakalarını incelemek üzere bir Soruşturma Komisyonu kurduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda görüyoruz.

PYD/YPG’nin AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK’yla bağı ve işlediği suç ile ihlaller defaatle belgelenmiştir. Uluslararası Af Örgütü’nü, kendisi de dahil olmak üzere bağımsız uluslararası kuruluşlarca yapılan bu çalışmaları yeniden incelemeye davet ediyoruz."

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