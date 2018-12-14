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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemenli taraflar arasında 6-13 Aralık 2018'de İsveç'te Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde gerçekleştirilen danışmalarda ilerleme sağlanmış olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Tarafların Hudeyde ve Taiz'deki durumu iyileştirmeye dönük adımlar atılmasında mutabık kalmalarının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, binlerce kişiyi ve ailelerini ilgilendiren tutuklu değişimini bir takvim dahilinde hayata geçirmek konusunda uzlaşmış olmalarının yanı sıra siyasi çözümle ilgili müzakere çerçevesi üzerinde görüşmelere devam etmeyi taahhüt etmelerinin önemsendiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Yemen'deki krizin bir an önce çözümlenmesi ve nüfusunun dörtte üçünden fazlası insani yardıma muhtaç Yemenli kardeşlerimizin ızdırabının son bulması temel beklentimizdir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak Türkiye, Yemen'de kalıcı barış ve istikrar için BM tarafından sürdürülen çabalara destek olmayı sürdürecek, Yemen halkıyla dayanışma içinde hareket edecektir."
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsveç'teki Yemen görüşmelerinde yapılan anlaşmalara atıfta bulunarak, Yemen hükümeti ve Husiler arasında yapılan istişarelerin önemli bir adım teşkil ettiğini belirtmiş, yazılı bir açıklama yaparak, Husileri, Hudeyde Limanı'ndan askeri güçlerinin çekilmesi, esir takası ve Taiz kentine insani yardım koridoru açılması konularında yapılan anlaşmadan dolayı tebrik etmişti.
YEMEN'DE DİYALOG ÇABALARI
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Ülkedeki çatışma ortamının bitirilmesi ve siyasi bir çözüm bulunması için BM öncülüğünde müzakereler düzenlenmiş, Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3'üncü turun ardından sekteye uğramıştı.
İki yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları da, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
En son 6 Aralık'ta İsviçre'de başlatılan yeni bir müzakerede, Yemenli taraflar esirlerin serbest bırakılması, Hudeyde kentinde çatışmaların durması, Merkez Bankası, Taiz kentine uygulanan kuşatma, çatışmalardan zarar görenlere insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı olmak üzere 6 ana konu üzerinde müzakere yaptı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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