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Hami Aksoy, ABD ve Rusya Federasyonu'nun (RF) Yeni START Antlaşması'nı 5 yıl süreyle uzatma kararı hakkında yazılı değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin kararı memnuniyetle karşıladığını bildiren Aksoy, "ABD ve RF'nin, 5 Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni START'ın 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. ABD ve RF'nin nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibariyle küresel öneme sahiptir. Atılan bu önemli adımın silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ve Washington arasında Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) uzatılması konusunda yapılan anlaşmanın bugün yürürlüğe girdiğini duyurmuş, "ABD’yi ileride de stratejik istikrarı güçlendirmek üzere birlikte çalışmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.