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Dışişleri Bakanlığı: Sudan'da yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında sabah başlayan çatışmalardan endişe duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: Sudan'da yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz
AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da bugün yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'daki tüm kesimlerin, geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalmaya, sükunet ve diyaloga davet edilen açıklamada, Sudan’ın sorunlarına ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da dost ve kardeş Sudan devleti ile halkının yanında yer almaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istenmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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