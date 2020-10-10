Dışişleri Bakanlığı: Terörle mücadelede Irak makamlarıyla iş birliğine hazırız

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Anlaşmanın, Sincar’da Irak makamlarının otoritesininin yeniden tesis edilmesini, DEAŞ, PKK terör örgütü ve uzantılarının köklerinin kazınmasını, önce DEAŞ’ın, bilahare PKK ve uzantılarının ağır zulüm ve baskılarına maruz kalan Ezidiler ile diğer bölge halkının güven içinde yurtlarına dönmelerini sağlayacak şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bu vesileyle, Sincar‘da ve terör örgütünün varlık gösterdiği Irak’ın diğer bölgelerinde istikrarın sağlanması ve terörle mücadele için Irak makamlarıyla iş birliğine hazır olduğumuzu tekrar vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.