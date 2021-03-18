Dışişleri Bakanlığından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı destan yazan kahramanları ve vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
AA

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "İstiklalden İstikbale Çanakkale" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’de destan yazan şanlı ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığınca 18 Mart Şehitler Günü kapsamında Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törende paylaşılan bilgi notunda, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın katili, terörist Hampig Sasunyan’ın ABD’de tutuklu bulunduğu San Quentin Eyalet Hapishanesinden salıverilmesi kararı şiddetle kınanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu vahim karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi terörizmle mücadelede iş birliği ruhuna da zarar vermektedir. Terörist Sasunyan’ın alçakça işlediği ve 38 yıllık mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojiyi temsil eden bir suç olarak asla unutulmayacaktır."

- Şehit düşen diplomatlar her yıl anılıyor

Türkiye'yi temsil ederken şehit düşen diplomatlar, her yıl 18 Mart Şehitler Günü’nde Türkiye’de ve dış temsilciliklerde düzenlenen törenlerle anılıyor.

Bu yıl, 18 Mart Perşembe günü Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde gerçekleşen törenin yanı sıra İzmir Karşıyaka'da bulunan Şehit Diplomatlar Anıtı'nda yerel makamlar ve İzmir Temsilciliğince bir tören yapılacak, Fethiye'deki Şehit Diplomatlar Anıtı'na çelenk bırakılacak.

Şehitlerin aziz hatıralarının yurt dışında şehit edildikleri yerlerde de yaşatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sidney, Ottava, Lahey, Lizbon, Viyana, Burgaz ve Belgrad’da şehitlerin şehadet mekanlarına anıt ve plaketler yerleştirilmiş olup, diğer dış merkezler nezdinde de çabalar sürüyor.

Avustralya makamları, 2020'de Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever’in şehadetlerinin 39. yılında JCAG (Ermeni Adalet Komandoları) tarafından üstlenilen terör saldırısının faillerinin bulunması amacıyla dosyanın yeniden açıldığını ve suçluların yakalanması için 1 milyon Avustralya doları ödül konulduğunu açıklamıştı.

Terör örgütleri ASALA (Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu),JCAG ve ARA (Ermeni Devrimci Ordusu),1973-1986'da Türk diplomatlarını ve ailelerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

1973'te Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir’in Gourgen Yanikian adlı teröristin saldırısı sonucu şehit olmalarıyla başlayan bu dönem, 22 Ekim 1975'te Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil’in şehadeti ile devam etmiş, ASALA, JCAG ve ARA tarafından üstlenilen terör saldırıları sonucunda 58'i Türk vatandaşı olmak üzere (31'i diplomat ve aile mensubu) 77 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

1991 ve 1994'te Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü ile Büyükelçilik Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu "17 Kasım" terör örgütünün saldırısında şehit olmuşlardı.

1993'te Bağdat Büyükelçiliği İdari Ataşesi Çağlar Yücel, 2004'te Musul’da Güvenlik Ataşeleri Nihat Akbaş, Bilal Ürgen, Adem Çiçek, Bülent Kıranşal ve Süleyman Karahasanoğlu, 2013'te Mogadişu Büyükelçiliğinde görevli polis memuru Sinan Yılmaz ve 2019'da Erbil Başkonsolosluğu mensubu Osman Köse de uğradıkları menfur terör saldırıları neticesinde, görevleri başında şehit olmuşlardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME