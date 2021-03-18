Dışişleri Bakanlığından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

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Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "İstiklalden İstikbale Çanakkale" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’de destan yazan şanlı ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığınca 18 Mart Şehitler Günü kapsamında Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törende paylaşılan bilgi notunda, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın katili, terörist Hampig Sasunyan’ın ABD’de tutuklu bulunduğu San Quentin Eyalet Hapishanesinden salıverilmesi kararı şiddetle kınanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu vahim karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi terörizmle mücadelede iş birliği ruhuna da zarar vermektedir. Terörist Sasunyan’ın alçakça işlediği ve 38 yıllık mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojiyi temsil eden bir suç olarak asla unutulmayacaktır."

- Şehit düşen diplomatlar her yıl anılıyor

Türkiye'yi temsil ederken şehit düşen diplomatlar, her yıl 18 Mart Şehitler Günü’nde Türkiye’de ve dış temsilciliklerde düzenlenen törenlerle anılıyor.

Bu yıl, 18 Mart Perşembe günü Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde gerçekleşen törenin yanı sıra İzmir Karşıyaka'da bulunan Şehit Diplomatlar Anıtı'nda yerel makamlar ve İzmir Temsilciliğince bir tören yapılacak, Fethiye'deki Şehit Diplomatlar Anıtı'na çelenk bırakılacak.

Şehitlerin aziz hatıralarının yurt dışında şehit edildikleri yerlerde de yaşatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sidney, Ottava, Lahey, Lizbon, Viyana, Burgaz ve Belgrad’da şehitlerin şehadet mekanlarına anıt ve plaketler yerleştirilmiş olup, diğer dış merkezler nezdinde de çabalar sürüyor.

Avustralya makamları, 2020'de Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever’in şehadetlerinin 39. yılında JCAG (Ermeni Adalet Komandoları) tarafından üstlenilen terör saldırısının faillerinin bulunması amacıyla dosyanın yeniden açıldığını ve suçluların yakalanması için 1 milyon Avustralya doları ödül konulduğunu açıklamıştı.

Terör örgütleri ASALA (Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu),JCAG ve ARA (Ermeni Devrimci Ordusu),1973-1986'da Türk diplomatlarını ve ailelerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

1973'te Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir’in Gourgen Yanikian adlı teröristin saldırısı sonucu şehit olmalarıyla başlayan bu dönem, 22 Ekim 1975'te Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil’in şehadeti ile devam etmiş, ASALA, JCAG ve ARA tarafından üstlenilen terör saldırıları sonucunda 58'i Türk vatandaşı olmak üzere (31'i diplomat ve aile mensubu) 77 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

1991 ve 1994'te Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü ile Büyükelçilik Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu "17 Kasım" terör örgütünün saldırısında şehit olmuşlardı.

1993'te Bağdat Büyükelçiliği İdari Ataşesi Çağlar Yücel, 2004'te Musul’da Güvenlik Ataşeleri Nihat Akbaş, Bilal Ürgen, Adem Çiçek, Bülent Kıranşal ve Süleyman Karahasanoğlu, 2013'te Mogadişu Büyükelçiliğinde görevli polis memuru Sinan Yılmaz ve 2019'da Erbil Başkonsolosluğu mensubu Osman Köse de uğradıkları menfur terör saldırıları neticesinde, görevleri başında şehit olmuşlardı.