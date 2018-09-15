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Dışişleri Bakanlığından Bakü’nün kurtarılmasının 100. yılı mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Bakü’nün Kafkas İslam Ordusu öncülüğünde kurtarılmasının 100'üncü yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı

15.09.2018 - 05:02 | Güncelleme: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Kafkas İslam Ordusu öncülüğünde kurtarılmasının 100. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İHA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada, “15 Eylül 2018, kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk kez 1918 yılında ilan etmesinden hemen sonra Osmanlı İmparatorluğu’ndan yardım talep etmesi üzerine derhal kurularak Azerbaycan’a gönderilen Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun öncülüğünde Bakü’nün kurtarılmasının 100’ncü yıldönümüdür.

Bakü’nün kurtuluşu o dönemde, başkentin Gence’den Bakü’ye taşınmasının ve ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasının yolunu açmış, Azerbaycan’ın bugünkü sınırlarının çizilmesine de temel teşkil etmiştir. Birinci Dünya Savaşının son aylarında seçkin askerlerden kurularak Azerbaycan’a gönderilen Kafkas İslam Ordusu’nun kazandığı bu büyük zaferin yıl dönümü, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olarak müstesna bir yere sahiptir” denildi.

Bu anlamlı yıldönümü vesilesiyle bugün Bakü’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iştirak edeceği bir kutlama programı düzenlendiğinin bildirildiği açıklamada, kutlamalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin birlikte yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kafkas İslam Ordusu ve bu anlamlı yıldönümü Türkiye ve Azerbaycan’ın ‘İki Devlet, Bir Millet’ özdeyişinde ifadesini bulan kader birliğinin en önemli kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır. Bakü’nün kurtuluşunun yıldönümünün kutlu olmasını diliyor; bu uğurda hayatlarını feda eden bin 132 şehidimiz ile birlikte vatanları uğrunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

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