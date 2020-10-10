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Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Güvenlik Konseyi'ne tepki, KKTC'ye destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Kıbrıs’ta Durum" başlıklı BMGK oturumu hakkında yapılan değerlendirmede; Türkiye’nin konuyla ilgili olarak KKTC Başbakanlığınca yapılan açıklamayı tümüyle desteklediği belirtildi

Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Güvenlik Konseyi'ne tepki, KKTC'ye destek açıklaması
İHA

Dışişleri Bakanlığı, “Kıbrıs’ta Durum” başlıklı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumu hakkında açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığınca yapılan açıklamayı tümüyle desteklediği belirtildi.

İHA'nın haberine göre; açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 9 Ekim 2020 tarihli oturumunda Kapalı Maraş bölgesindeki son gelişmeleri ele almış ve bu çerçevede Konsey tarafından bir Başkanlık Açıklaması yayınlanmıştır. Türkiye, konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığınca yapılan açıklamayı tümüyle desteklemektedir.

Kıbrıs Türk makamlarının KKTC toprağı olan Kapalı Maraş bölgesine dair açıkladıkları karar, kullanıma açılan bölgede herhangi bir mağduriyete yol açmamaktadır. Bölgenin statüsünde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kararın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada’daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız şekilde değerlendirmelidir.

Statükonun devamını savunmak ne Kıbrıs Adasının ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır.”

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